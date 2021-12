Aquaman and the Lost Kingdom: Jason Momoa annuncia la fine delle riprese

Jason Momoa ha annunciato attraverso un video la fine delle riprese di Aquaman and the Lost Kingdom.

Ed anche la produzione di Aquaman and the Lost Kingdom si è conclusa: ad annunciarlo è stato l’interprete Jason Momoa, che ha reso nota la fine delle riprese del lungometraggio sequel attraverso un video in cui si vede l’attore in viaggio all’interno di un’auto assieme ad altre persone.

Queste sono le parole di Jason Momoa sulla fine delle riprese di Aquaman and the Lost Kingdom:

Siamo arrivati alla fine delle riprese di Aquaman 2, vorrei condividere così tante cose con voi. Questa è stata una giornata epica. È stato bello trovarmi a casa per finire tutto, ci sono state tante belle sorprese. È stato un lungo percorso. Ora mi prenderò una pausa. Aloha.

Oltre a Jason Momoa che sarà il protagonista, il cast di Aquaman 2 comprende anche Amber Heard, che vestirà di nuovo i panni di Mera, Dolph Lundgren che sarà il padre di Mera, il Re Nereus, e poi ci sarà ancora Yahya Abdul-Mateen II nei panni di Black Manta.

Aquaman and the Lost Kingdom arriverà nelle sale cinematografiche il 16 dicembre 2022. L’uscita a dicembre 2022 di Aquaman 2 è simile alla programmazione fatta per il primo Aquaman, uscito negli Stati Uniti nello stesso periodo del 2018.