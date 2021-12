Animali Fantastici: I Segreti di Silente, primo teaser del terzo film della saga

Dopo un’estenuante attesa, ecco finalmente il primo teaser del terzo episodio della saga di Fantastic Beasts, ovvero Animali Fantastici: I Segreti di Silente, che vi mostriamo in lingua originale e nella versione italiana, in attesa del trailer vero e proprio in arrivo lunedì.

Terzo episodio del prequel alla saga di Harry Potter, vede tra i suoi protagonisti Eddie Redmayne, Ezra Miller, Jude Law e Mads Mikkelsen, e uscirà nelle sale inglesi il prossimo aprile.

Questa la sinossi ufficiale:

Ne Animali Fantastici: I Segreti di Silente, Albus Silente sa che il potente mago oscuro Gellert Grindelwald si sta attivando per prendere il controllo del Mondo Magico. Impossibilitato a fermarlo da solo, affida al magizoologo Newt Scamander il comando di una intrepida squadra di maghi, streghe e… un coraggioso panettiere babbano incaricati di una pericolosa missione, nella quale incontreranno vecchie e nuove creature magiche e si scontreranno con la crescente legione di seguaci di Grindelwald. Ma con una posta in gioco così alta, quanto a lungo potrà Silente restare ai margini?

