Alle Giornate Professionali di Cinema 2021 abbiamo visto i primi 13 minuti di Top Gun: Maverick, in sala nel 2022: Tom Cruise non delude.

Insieme a No Time to Die, 25esimo film della saga di James Bond, Top Gun: Maverick è uno dei film più rimandati degli ultimi anni. Le riprese del sequel di Top Gun sono cominciate il 31 maggio 2018 nella base navale di San Diego e terminate a marzo 2019. Il primo trailer è uscito il 18 luglio 2019, il secondo il 16 dicembre dello stesso anno. Poi sappiamo tutti cosa è successo e, dopo infinite date d’uscita, ora dovremmo essere finalmente arrivati a quella ufficiale: 27 maggio 2022.

In Italia è Eagle Pictures a distribuire Top Gun: Maverick (in USA Paramount Pictures): l’idea è quella di fare un’anteprima in grande stile, come è stato per House of Gucci, con Lady Gaga che ha presentato il film a Milano. Ce lo ha confermato Federica Diomei, Direttore Marketing di Eagle Pictures, alle Giornate Professionali di Cinema di Sorrento 2021, dove è stato mostrato il listino delle uscite cinematografiche dei prossimi sei mesi.

Nell’attesa di sapere se Tom Cruise arriverà in Italia, abbiamo potuto vedere i primi 13 minuti di Top Gun: diretto da Joseph Kosinski, già regista di Tron: Legacy e Oblivion, la pellicola vede Cruise riprendere gli occhiali e il giubbotto di Pete “Maverick” Mitchell. Con lui di nuovo Val Kilmer nel ruolo di Tom “Iceman” Kazinsky. Tra le new entry ci sono invece Ed Harris, l’attrice premio Oscar Jennifer Connelly, John Hamm e Miles Teller, che interpreta Bradley “Rooster” Bradshaw, il figlio di Goose, migliore amico di Maverick nel film del 1986.

Top Gun: Maverick, Tom Cruise è sempre Maverick

Laureato in Architettura, Joseph Kosinski ha fatto i primi passi nel mondo del cinema con dei corti in computer grafica. Questi lavori sono stati notati dal regista David Fincher. Dopo aver diretto diversi spot per diversi brand, ha esordito sul grande schermo nel 2010 proprio con Tron: Legacy. La sua passione per le geometrie l’ha reso perfetto per quel sequel e dopo aver visto i primi 13 minuti di Top Gun 2 siamo convinti che sia stata una buona scelta.

Intanto perché Kosinski ha già lavorato con Tom Cruise sul set di Oblivion e poi perché in un film come questo, in cui le linee degli aerei sono fondamentali, qualcuno che ha lavorato per tutta la vita con vettori e prospettiva sa sicuramente come inquadrare al meglio le acrobazie aeree. Scritto a otto mani da Peter Craig, Justin Marks, Christopher McQuarrie e Eric Warren Singer, Top Gun: Maverick è ambientato 34 anni dopo i fatti dell’originale.

All’inizio del film ritroviamo Pete “Maverick” Mitchell in una base militare, dove è il pilota che testa un nuovo modello di aereo militare all’avanguardia.

Dopo mesi di prove, la squadra di ingegneri e scienziati sta finalmente per terminare uno degli ultimi controlli per dichiarare sicuro il mezzo, ma dall’alto arriva l’ordine di interrompere tutto. L’esercito americano non ha più intenzione di investire fondi in questo progetto.

Nonostante l’ordine ricevuto, Mitchell non ha intenzione di buttare al vento mesi e mesi di duro lavoro: in una corsa contro il tempo, porta in volo l’aereo, proprio quando arriva nella base l’Ammiraglio interpretato da Ed Harris. Nonostante gli ordini del suo superiore, il pilota non riesce a resistere al suo ormai leggendario “bisogno di velocità” (“the need for speed” in originale): non soltanto porta il velivolo alla velocità richiesta dal test, ma la supera, con conseguenze forse gravi.

Top Gun: Maverick, i primi 13 minuti non deludono

L’inizio di Top Gun: Maverick fa una cosa che apprezziamo molto: non fa un recap o spiegoni, non ci suggerisce “dove eravamo rimasti”. Ci butta immediatamente nell’azione. In poche scene capiamo che Maverick è sempre lo stesso: spericolato, allergico all’autorità, dipendente dall’adrenalina. Esattamente come lo ricordavamo. Tom Cruise torna a interpretare il suo personaggio più iconico, con cui negli anni si è quasi fuso: basta vedere i video di lui in piedi su un aereo sul set di Mission Impossible per capire che il confine tra realtà e finzione ormai è molto sottile.

Ad accompagnare questa apertura adrenalinica, la colonna sonora di Hans Zimmer, che dà al tutto un tono solenne. Dal trailer sappiamo che il protagonista sopravviverà a questo incidente iniziale e all’aver disobbedito agli ordini. Lo ritroveremo come nuovo istruttore di volo della scuola di piloti “Top Gun”, a fare da mentore a una nuova generazione di aviatori. Molto è cambiato: ci sono anche ragazze nelle file di studenti. Tra questi c’è anche Bradley (Teller), figlio del suo amico Goose. Tra gli attori che interpretano i nuovi piloti ci sono Glen Powell (visto in Tutti vogliono qualcosa di Richard Linklater e nella serie Scream Queens), Manny Jacinto e Monica Barbaro.

Top Gun: Maverick arriva in sala il 27 maggio 2022.