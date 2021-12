Tesla: videogiochi riproducibili anche con l’auto in movimento, indaga l’NHTSA

Il New York Times ha scoperto che sulle auto Tesla è possibile giocare ad alcuni videogiochi anche quando si è in movimento.

La National Highway Traffic Safety Administration, l’ente statunitense che si occupa di sicurezza stradale, ha aperto l’ennesima indagine su Tesla. Il problema questa volta riguarda alcuni videogiochi riproducibili sullo schermo montato nell’abitacolo.

Alcuni videogiochi disponibili sul sistema di infotainment delle auto Tesla possono essere attivati anche quando l’auto è in movimento. È un problema, che rischia di tentare l’automobilista incentivando distrazioni alla guida. I giochi in questione sono Sky Force Reloaded, Solitaire e The Battle of Plytopia.

La console delle auto Tesla, di norma, dovrebbe bloccare automaticamente la riproduzione di qualsiasi videogioco quando l’auto è in movimento. I videogiochi sono pensati per le pause, ad esempio durante le soste o nelle attese durante la ricarica della batteria.

Eppure i tre videogiochi sono un’eccezione. Una volta aperti, la Tesla mostra un avviso pop-up che raccomanda di non utilizzare i giochi alla guida, specificando che possono essere utilizzati esclusivamente dai passeggeri. L’anomalia è stata segnalata da un articolo del New York Times – che ne sottolineava i pericoli – ed è poi finita all’attenzione dell’NHTSA.

La NHTSA ha annunciato di essere a conoscenza dei tre videogiochi e di aver avviato un dialogo con Tesla per comprendere meglio la situazione – ed eventualmente porvi rimedio.