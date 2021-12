James Bond: la produttrice Barbara Broccoli conferma che non sarà una donna

Dopo che lo stesso Daniel Craig ha dichiarato che non vedrebbe bene una donna nei panni di James Bond, anche la produttrice Barbara Broccoli ha confermato che il prossimo 007 non sarà un personaggio al femminile.

Qui sotto trovate le parole della Broccoli al The Hollywood Reporter:

Penso che sarà un uomo il prossimo James Bond, non credo che una donna possa interpretarlo. Credo nell’idea di creare personaggi femminili, e non nel fatto di calare delle donne in ruoli per uomini. Credo che non ci siano ancora a sufficienza ruoli importanti per donne, e reputo fondamentale fare film sulle donne per le donne. Dovrebbe comunque essere britannico, e perciò può essere incluso qualunque britannico a livello etnico.