Hook – Capitan Uncino: il film inizialmente doveva essere un musical

Gli appassionati di Steven Spielberg ed i bambini cresciuti negli anni Novanta ricordano con affetto Hook: Capitan Uncino, il film che racconta il percorso di Peter Pan da adulto, e da poco lo stesso Spielberg ha rivelato che, inizialmente, il lungometraggio doveva essere un musical. Fu lo stesso regista a cambiare idea ad un certo punto.

Ecco le sue parole:

Mi sono tirato indietro dopo la prima settimana di riprese. Posso dire che è stato il cambio di paradigma più importante che abbia mai fatto per un film. La cosa non mi sembrava giusta per diversi motivi: prima di tutto non mi sentivo pronto per realizzare un musical, mi veniva bene fare piccole cose come in 1941, Indiana Jones ed il Tempio Maledetto, e dopo ho fatto una cosa con in mezzo i Bee Gees in Ready Player One. Ho avuto delle false partenze con le sceneggiature che ho iniziato a sviluppare come musical. E dopo ho deciso che dovevo avere il coraggio delle mie convinzioni.