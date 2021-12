Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna, le clip dal film e il cast dei doppiatori

Esce oggi nelle sale Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna, il film sequel della celebre saga che Anime Factory porta ora nei cinema italiani e ci presenta anche tramite quattro clip ufficiali, rivelando anche il cast dei doppiatori nostrani.

Con la direzione di Riccardo Bambini, ecco il talentuoso cast di doppiatori italiani che hanno prestato le proprie voci ai Digiprescelti e ai loro Digimon:

TAICHI YAGAMI – Federico Campaiola

YAMATO ISHIDA – Fabrizio De Flaviis

AGUMON – Alessio Cigliano

PATAMON – Patrizio Cigliano

GOMAMON – Davide Lepore

SORA TAKENOUCHI – Chiara Oliviero

KOSHIRO IZUMI – Stefano Broccoletti

MIMI TACHIKAWA – Monica Volpe

MENOA BELLUCCI – Rossa Caputo

DAISUKE MOTOMIYA – Mosè Singh

KEN ICHIJOJI – Federico Viola

Dai produttori del grande successo internazionale “Dragon Ball Super: Broly – Il Film”, arriva l’ultima e imperdibile avventura di Taichi e Agumon che celebra il 20° anniversario del franchise dei Digimon che ha segnato l’infanzia di un’intera generazione. Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna si svolge cinque anni dopo gli eventi della serie di film in sei parti “Digimon Adventure tri”. Ora, al culmine dell’età adulta, Taichi e il resto dei bambini prescelti, scoprono improvvisamente che con il passare degli anni il legame con i loro Digimon giungerà al termine. Come si evolverà la relazione tra Taichi, Agumon e gli altri? I Digifan dovranno guardare Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna per scoprire la risposta.

Taichi è cresciuto ed è ora uno studente universitario, vive da solo, ma è ancora incerto sul suo futuro. Gli otto ragazzi continuano ad aiutare le persone che hanno un Digimon come partner ma un giorno si verifica un fenomeno senza precedenti. I bambini prescelti scoprono che, crescendo, la relazione con il proprio Digimon giungerà al termine. Un conto alla rovescia si attiva sul loro Digivice e comprendono che più combattono con il loro partner, più velocemente i loro legami sono destinati a concludersi. Taichi e Agumon sono di fronte a un bivio: combattere per aiutare chi è in pericolo o perdere il proprio Digimon? Dovranno prendere una decisione rapidamente e presto i bambini prescelti diventeranno adulti.

