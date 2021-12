Cobra Kai 4: trailer ufficiale dell’attesa nuova stagione del sequel di Karate Kid

Il passato e le rivalità non si dimenticano: la nuova stagione, Cobra Kai 4, debutterà in tutto il mondo il 31 dicembre, solo su Netflix. Intanto, possiamo averne un gustoso assaggio grazie al nuovo trailer ufficiale, che vi presentiamo sia in versione originale che in quella doppiata in italiano.

Cobra Kai è una serie ambientata trent’anni dopo quanto accaduto al torneo di karate di All Valley del 1984 e racconta il proseguimento del conflitto ineluttabile tra Daniel LaRusso (Ralph Macchio) e Johnny Lawrence (William Zabka).

Nella quarta stagione i dojo Miyagi-Do e Eagle Fang uniscono le forze per battere Cobra Kai al torneo di karate di All Valley degli under 18. Chi perderà dovrà appendere il gi al chiodo. Samantha e Miguel cercano di difendere l’alleanza tra i dojo, mentre Robby punta tutto su Cobra Kai: il destino della Valley non è mai stato così in bilico. A quali assi nella manica ricorrerà Kreese? Riusciranno Daniel e Johnny a seppellire i loro dissidi ultradecennali per battere Kreese? O sarà invece Cobra Kai a diventare il punto di riferimento del karate in tutta l’area?

