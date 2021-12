Spider-Man: Tom Holland rivela i suoi momenti preferiti dei film con Tobey Maguire e Andrew Garfield

In attesa dell’uscita di Spider-Man: No Way Home, Tom Holland ha avuto modo di parlare dei precedenti lungometraggi dedicati al tessiragnatele, rivelando i momenti preferiti dei film con protagonisti Tobey Maguire ed Andrew Garfield.

Ecco le sue parole:

Dei film con Tobey Maguire adoro la battaglia finale tra lui e Goblin. Avrei voluto che si facesse anche nei nostri film una cosa del genere, con il costume a brandelli. Mi è piaciuta molto quella cosa perché ha dato del realismo al tipo di ferite che può subire Spider-Man. Mentre dei film con Andrew Garfield adoro la sequenza in skateboard, e so che è un qualcosa di lontano rispetto a ciò che è Peter Parker, però l’ho adorata, è davvero divertente.

Il 15 dicembre uscirà al cinema Spider-Man: No Way Home, il lungometraggi che vedrà di nuovo Tom Holland nei panni del tessiragnatele. Questa la sinossi ufficiale del film:

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man.