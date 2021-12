Samsung Galaxy Tab S8, Plus e Ultra: arrivano i render dei dispositivi

Nel corso delle ultime settimane, non sono mancati in rete i primi render relativi ai nuovi Samsung Galaxy Tab S8, nello specifico per quel che riguarda il modello Ultra. Mentre però il resto della serie non era stato approfondito da parte dei leaker in particolar modo, il noto utente Evan Blass ha mostrato sul proprio profilo Twitter delle immagini anche relative ai primi due modelli.

Mentre era in dubbio per gli utenti il fatto che la compagnia avesse optato per un notch sui suoi nuovi tablet ultra, considerando l’affidabilità del leaker in questione possiamo invece dare per scontato che all’effettivo sia proprio così, e che ci troveremo a confrontarci con questo tipo di tecnologia, anche se risulta stando alle prime foto alquanto piccola. Potete vedere il tutto qui di seguito.

Samsung Galaxy Tab S8, S8 Plus, and S8 Ultra. pic.twitter.com/tQZNW30Dn1 — Ev (@evleaks) December 6, 2021

Stando a quel che sappiamo, il dispositivo migliore si presenterà con uno schermo da 14,6 pollici e supporterà lo stilo della compagnia sudcoreana, mentre per quel che riguarda il Tab S8 Plus si parla di uno schermo decisamente più piccolo da 12,4 pollici, con tecnologia OLED e refresh rate di 120 Hz per garantire la massima fluidità. Considerando le informazioni in nostro possesso, possiamo aspettarci un debutto dei nuovi dispositivi da parte di Samsung già nella prima parte del prossimo anno, anche se non è ancora chiaro quando la compagnia potrebbe avere modo di annunciare ufficialmente il tutto.

Al momento siamo infatti in attesa di scoprire i primi dettagli finalmente ufficiali relativi agli S21 FE, che dovrebbero essere presentati nel corso del CES 2021 i primi giorni di gennaio 2022, per poi essere seguiti da un reveal degli S22 non troppo tempo più in là. Risulta possibile quindi che il colosso farà chiarezza sui propri piani per il mondo dei tablet in uno dei prossimi Unpacked.