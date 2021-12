Padre Pio: Shia LaBeouf avvistato in Puglia per le riprese del film

Shia LaBeouf, attualmente impegnato con Abel Ferrara per il suo biopic su Padre Pio, è stato avvistato a Trani e Giovinazzo, in alcuni bar della zona.

Ha suscitato curiosità e interesse il biopic su Padre Pio con protagonista Shia LaBeouf annunciato questa estate: ora, a riprese iniziate, a quanto pare non è inusuale imbattersi nell’attore durante le pause sul set.

L’attore losangelino, difatti, è stato “paparazzato” a Trani e Giovinazzo, in due noti bar, intento a far colazione con indosso gli abiti del ruolo, per i quali chiaramente non passava inosservato. A testimonianza, alcune foto: non sono, invece, state rilasciate dichiarazioni.

Nella pellicola, LaBeouf interpreterebbe il santo da giovane, negli anni della Prima Guerra Mondiale.

Il film dovrebbe vedere anche la presenza del collaboratore e amico storico di Ferrara, Willem Dafoe, in location pugliesi e con una produzione più grande della media di quelle solite del regista.

