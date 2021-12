The Fabelmans: il film sull’infanzia di Steven Spielberg uscirà a novembre 2022

La Universal ha stabilito la data d’uscita per il lungometraggio The Fabelmans, il film che racconterà l’infanzia di Steven Spielberg: si tratta del 23 novembre 2022, un periodo che si concilia negli Stati Uniti con la Festa del Ringraziamento.

The Fabelmans è un film semi-autobiografico, in cui Spielberg rielabora la propria infanzia e adolescenza e l’inizio del proprio amore per il cinema. La sceneggiatura è stata scritta in collaborazione col fidato Tony Kushner, mentre la produzione, naturalmente, sarà Amblin, con una distribuzione tramite i canali Universal Pictures.

Il protagonista e interprete del giovane Steven Spielberg sarà Gabriel LaBelle. Nel cast del film ritroveremo anche Michelle Williams nei panni della madre del protagonista, Paul Dano in quelli del padre e Seth Rogen in quelli dell’amato zio: tre figure familiari molto importanti per la sua formazione.

Lo stesso Spielberg ha diretto e scritto il film assieme a Tony Kushner. Spielberg, Kushner e Kristie Macosko Krieger produrranno Fabelmans.

Nel frattempo Steven Spielberg arriverà a breve in sala con il suo ultimo lungometraggio, il rifacimento del musical West Side Story, in uscita il 23 dicembre.

