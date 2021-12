Daredevil: Charlie Cox confermato come interprete nei futuri progetti MCU

Sono ormai mesi che circolano rumor sul fatto che Matt Murdock sarà presente in Spider-Man: No Way Home, nuovamente interpretato da Charlie Cox, che ha vestito i panni dell’avvocato cieco (e quelli del suo alter ego Daredevil) nei telefilm Netflix dedicati al personaggio e ai Defenders, conquistandosi grandemente la simpatia del pubblico. Ancora non sappiamo se i rumor siano veritieri o meno, ma Kevin Feige, boss dei Marvel Studios, rivela che non ci sarà un recasting del personaggio.

Se doveste vedere Daredevil in cose future, sì, Charlie Cox sarebbe l’attore che lo interpreterebbe. Dove lo vedremo, come lo vedremo, quando lo vedremo, è ancora da vedere.

Una risposta sibillina, ma meno delle sue solite, a ben vedere: una dichiarazione d’intenti che sicuramente rincuora i Marvel fan, che al di là della riuscita o meno delle serie Netflix (di cui Daredevil era sicuramente la migliore) ha molto amato Cox nel ruolo.

A breve scopriremo se ritroveremo l’attore nel nuovo film con Tom Holland o dovremo attendere qualche film o serie futura, e se il personaggio vivrà una sorta di soft reboot, se le serie Netflix saranno riconfermate come canoniche o saranno semplicemente uno dei tanti multiversi da cui risbucherà il personaggio, probabilmente insieme a Kingpin (interpretato ancora da Vincent D’Onofrio, come molte voci confermano). Staremo a vedere.

