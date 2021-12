Steam potrebbe essere vicino al lancio su Chrome OS

Chi procede con l’acquisto di un Chromebook non è di certo interessato in particolar modo a giocare con il dispositivo, in quanto gli articoli sono pensati principalmente per utilizzi base da ufficio e scolastici, anche se risulterebbero in alcuni casi pronti a fare di più.

Considerando le potenzialità del cloud gaming, e la presenza di titoli (specialmente andando qualche anno indietro) che funzionerebbero agevolmente sui dispositivi, Valve è al lavoro da tempo al fine di finalizzare il supporto a Chrome OS da parte di Steam, portando in ballo un’esperienza di gioco semplice e integrata, lanciando il software che prende il nome di Borealis.

Come riportato sulle pagine di Android Police, sembra che il traguardo sia particolarmente vicino, e gli utenti che posseggono un Chromebook potrebbero avere modo di aprire Steam già entro la fine di quest’anno, considerando che una prima beta è da poco stata scovata. Stando a quanto svelato dal codice sorgente, pare che saranno presenti sia delle versioni stabili che delle beta, con la possibilità per gli utenti di scegliere il tutto. Pare inoltre che sarà presente un’integrazione con Proton, il quale permette di far girare i giochi Windows su Linux, e per via dell’estrema compatibilità a cui le compagnie puntano è a dir poco normale che dei problemi si parino all’orizzonte prima del debutto.

Visto quanto emerso, pare che Google stia valutando la realizzazione di un vero e proprio team atto a verificare la qualità dei prodotti, che unito al feedback degli utenti dovrebbe permettere al sistema di migliorare a passo spedito nel corso del tempo. Al momento non ci sono tuttavia date d’uscita precise per Borealis, che nonostante apparentemente alquanto vicino potrebbe ancora essere rimandato internamente, ma restiamo in attesa di conferme da parte di Google e Valve su questa tanto attesa integrazione.