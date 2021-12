Facebook ha un problema con le inserzioni dei NoVax

Facebook è invaso dalla pubblicità di t-shirt con messaggi estremisti e violenti, eppure la moderazione del social non fa quasi nulla.

Facebook non sta facendo abbastanza per fermare le inserzioni a pagamento dei NoVax. L’ultimo imbarazzo per il social network arriva da una campagna pubblicitaria che paragonava le politiche sui vaccini promosse da Biden alla Germania nazista.

Il grosso delle inserzioni NoVax, scrive la CNN, arriva da aziende che vendono t-shirt con messaggi politici. “Sono nato in America, ma vivo nella Germania del 1941”, recita il teso stampato su una delle t-shirt promosse usando le inserzioni a pagamento di Facebook. Il messaggio viola le stesse policy di Facebook, eppure l’inserzione ha superato i controlli del social network senza problemi.

Ride the Red Wave, una pagina conservatrice e NoVax, ha speso oltre 280.000 dollari in pubblicità su Facebook in pochissimi mesi. Alcune delle t-shirt vendute dalla pagina incitavano all’impiccagione delle persone a favore dei vaccini.

Stessa storia per Next Level Goods, altra società che vende t-shirt. Dallo scorso maggio ad oggi ha speso 500.000$ in pubblicità su Facebook. Tutte pubblicità che promuovevano l’acquisto di t-shirt NoVax con messaggi altrettanto violenti.

Secondo Laura Edelson, ricercatrice della New York University, queste omissioni da parte della moderazione di Facebook devono stupire fino ad un certo punto. La ricercatrice sostiene che il social abbia sempre avuto un approccio molto permissivo con le pagine che vendono merchandising. Il paradosso è che se quelle stesse frasi fossero state scritte dalla pagina di un movimento politico, il social avrebbe risposto certamente con sanzioni severe. Ma nel momento in cui vengono stampate su una t-shirt o una tazza, Facebook non si farebbe problemi a chiudere un occhio o due.