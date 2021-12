Alec Baldwin racconta in televisione com’è stata la dinamica dell’incidente mortale

Alec Baldwin è tornato a parlare in televisione per raccontare la sua versione dei fatti dell’incidente fatale che è costato la vita a Halyna Hutchins, la direttrice della fotografia scomparsa sul set di Rust a causa di un colpo di pistola sparato proprio dallo stesso Alec Baldwin.

L’attore ha dichiarato parlando ad ABC:

Lei era di fronte alla telecamera e guardava il monitor, e mi guidava dicendo come tenere la pistola per avere la giusta angolazione. Ho preso la pistola cominciando ad armarla, senza premere il grilletto, e dopo ho lasciato andare il cane ed è partito il colpo. Tutti sul set sono rimasti scioccati, pensavamo che la pistola fosse scarica. Lei è andata giù, credeo fosse svenuta.

Baldwin ha anche raccontato del primo incontro avuto con i figli di Halyna Hutchins, ed ha aggiunto:

Qualcuno è responsabile per ciò che è successo, non so dire chi, ma non sono stato io.