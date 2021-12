Vincent D’Onofrio rivela che Spider-Man è il supereroe che vorrebbe più combattere con il suo Kingpin

Negli ultimi tempi si sta discutendo molto della possibilità di vedere il Kingpin di Vincent D’Onofrio comparire in Hawkeye, o addirittura in Spider-Man: No Way Home, e lo stesso interprete qualche tempo fa aveva giocato su questa possibilità. Da poco lo stesso Vincent D’Onofrio ha parlato del supereoe Marvel che vorrebbe più contrastare con il suo Kingpin, ed ha chiamato in causa proprio Spider-Man.

Ecco le sue parole:

Vorrei confrontarmi con Spider-Man, e spero che questa cosa possa avvenire, vedremo se me lo chiederanno. Kingpin vive in un universo con Punisher, Daredevil e Spider-Man, ed il tessiragnatele sarebbe il mio prescelto.

Abbiamo visto visto Vincent D’Onofrio comparire nei panni di Kingpin nelle tre stagioni di Daredevil su Netflix, e lo stesso interprete avrebbe voluto proseguire la sua avventura nei panni del personaggio. In molti sono gli appassionati che si augurano di poterlo vedere entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe, magari già attraverso Hawkeye o Spider-Man: No Way Home.

E mentre Hawkeye è disponibile su Disney+ con i suoi primi tre episodi, Spider-Man: No Way Home arriverà al cinema il 15 dicembre.

