The Batman: Danny DeVito è entusiasta di Colin Farrell come Pinguino

Bisognerà attendere marzo prossimo per vedere The Batman e la performance di Colin Farrell nei panni del Pinguino, ma, nel frattempo, i filmati ed i trailer pubblicati hanno mostrato un personaggio intrigante, ed è dello stesso parere anche Danny DeVito, che è entusiasta di Colin Farrell come nuovo Pinguino.

Riguardo all’interprete Danny DeVito ha dichiarato a Forbes:

Qualche giorno fa lo stesso Danny DeVito si è espresso anche sulla possibilità di vestire di nuovo i panni del Pinguino. Ecco le sue parole:

Credo che non ci siano dubbi sul fatto che il Pinguino tornerà un giorno, ma tutto dipende dalla voglia o meno di Tim Burton di fare questa cosa. Potrei dire che è un progetto nei nostri piani perché non siamo ancora morti (ride ndr). Potremmo continuare quello che abbiamo fatto in passato perché abbiamo lavorato ad un film veramente brillante. Per me sarebbe molto bello rivisitare il personaggio, quell’esperienza è stata un grande momento della mia vita. In me vive un piccolo Oswald.