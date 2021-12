Twitter: nuove politiche sui contenuti privati, è ora richiesto il consenso esplicito

Twitter ha da poco confermato l’irrigidimento di alcune politiche legate alla privacy degli utenti, i quali avranno ora modo di tutelarsi maggiormente quando vedono dei contenuti che li riguardano sul social network diffusissimo. Nello specifico, si parla di un’espansione delle regole legate alla condivisioni di contenuti privati, che senza il consenso dei rispettivi proprietari sono ora ufficialmente vietati sulla piattaforma, e possono anzi portare al ban o alla segnalazione.

Per quel che riguarda i provvedimenti che la piattaforma potrà prendere in base alle nuove regole, si parla di limitare la visibilità dei contenuti per alcuni specifici ambiti, o avvisare chi ha caricato il contenuto che questo va eliminato immediatamente. Forse in seguito a ripetute violazioni, o segnalazioni degli utenti, la piattaforma potrà anche procedere con il ban di chi non rispetterà le nuove regole. Trovate qui di seguito la lista dei dati da non condividere senza consenso esplicito