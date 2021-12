Spider-Man: per James Gunn il suo film preferito è Un Nuovo Universo

James Gunn, oltre ad essere uno dei registi più importanti del Marvel Cinematic Universe, è anche un grande nerd, ed una classifica sui migliori film di Spider-Man lanciata su Twitter non poteva non incuriosirlo e farlo esporre. Il regista ha così rivelato il suo film preferito di Spider-Man, che per James Gunn è Un Nuovo Universo.

Ma oltre a Spider-Man: Un Nuovo Universo, James Gunn ha proseguito la sua lista, indicando anche al secondo posto tra i migliori film sul tessiragnatele Spider-Man 2, ed al terzo posto ha piazzato Spider-Man: Homecoming.

Ricordiamo che Spider-Man: Un Nuovo Universo è il lungometraggio animato uscito nel 2018, e che per primo ha aperto al multiverso della Marvel sullo schermo. Ora, proprio Spider-Man: No Way Home metterà a confronto il tessiragnatele di Tom Holland con altri personaggi già visti in precedenza nei film di Spider-Man.

Attualmente è in produzione il secondo film dedicato a Spider-Man: Un Nuovo Universo, che si propone di allargare ancora di più il multiverso del tessiragnatele. Tra l’altro si è trattato del primo film dedicato al personaggio di Miles Morales.

