L’intelligenza artificiale in grado di creare automaticamente i trailer dei film

L'Università di Edinburgo ha creato un'intelligenza artificiale in grado di realizzare in autonomia un trailer partendo da qualsiasi film.

Un gruppo di ricercatori dell’Università di Edinburgo ha creato un’intelligenza artificiale in grado di creare in autonomia un trailer semplicemente dopo aver analizzato un qualsiasi film. Il modello è in grado di identificare i momenti più importanti dei film. Le parti migliori vengono quindi montate in un filmato originale con musica e effetti sonori ad hoc.

I ricercatori hanno già prodotto 40 diversi trailer grazie alla loro IA. Il lavoro dell’intelligenza artificiale è poi stato sottoposto al giudizio di un gruppo di volontari, a cui è stato chiesto di indicare una preferenza tra il trailer originale e quello creato dai ricercatori. «Tendenzialmente i volontari hanno quasi sempre preferito i trailer creati dall’IA», scrive The Next Web.

Per creare i trailer automaticamente, abbiamo dovuto addestrare l’IA non soltanto a svolgere compiti relativamente semplici, come identificare i diversi attori, riconoscere le azioni e predire le emozioni generate da ciascuna scena. L’IA doveva anche essere in grado di comprendere eventi connessi tra di loro e il loro effetto causale, e trarre conclusioni sui personaggi e sulle loro azioni. Per farlo abbiamo usato due modelli neurali. Il primo analizza il film e l’audio identificando le scene di interesse. Il secondo ha il compito di giudicare ulteriormente ciò che è interessante, visualizzando una versione testuale del film – fondamentalmente una sceneggiatura – con le descrizioni di ogni scena. Usando una tecnologia di natural language processing l’IA è in grado di comprendere quali sono i momenti più importanti ed emozionanti del film

si legge nell’abstract della ricerca presentata dall’Università di Edinburgo.