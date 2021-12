La Fantastica Signora Maisel 4: teaser italiano e secondo teaser originale

Amazon Prime Video presenta due teaser per La Fantastica Signora Maisel 4, in arrivo il 18 febbraio: il primo teaser in italiano e il secondo in lingua originale.

La quarta stagione del delizioso serial La Fantastica Signora Maisel arriva il 18 febbraio: Amazon Prime Video ci fornisce qualche anticipazione tramite due teaser.

A partire dal 18 febbraio ogni settimana per quattro settimana arriveranno due episodi de La Fantastica Signora Maisel 4 su Prime Video. Si tratta di una soluzione diversa rispetto a quelle adottate in precedenza, quando, negli anni passati, il telefilm è uscito con tutti gli episodi disponibili in un’unica soluzione.

La serie è stata creata da Amy Sherman-Palladino, che ha scritto e prodotto il telefilm assieme a Daniel Palladino. Si tratta dello stesso duo che è stato dietro un altro progetto cult, quali è Gilmore Girls, conosciuto in Italia come Una mamma per amica. Il cast de La Fantastica Signora Maisel vede presenti Rachel Brosnahan, Alex Borstein, e Luke Kirby, assieme a Michael Zegen, Marin Hinkle, Tony Shalhoub, Kevin Pollak, Caroline Aaron, e Jane Lynch. Nella nuova stagione compariranno anche Kelly Bishop, Milo Ventimiglia, John Waters e Jason Alexander.

Questa la sinossi riportata in calce al video:

Il cambiamento è nell’aria e Midge torna a esibirsi in totale libertà creativa. L’impegno per il suo lavoro e i luoghi in cui si recherà creeranno una frattura tra lei, la sua famiglia e i suoi amici.

Leggi anche: