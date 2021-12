iPhone SE 3: lancio previsto per l’inizio del 2022?

Il lancio del nuovo iPhone SE 3 potrebbe avvenire già all'inizio del prossimo anno, come ha da poco svelato un report, anche se non ci sono ancora conferme.

A quanto pare, il tanto chiacchierato iPhone SE 3 che non si è presentato nei due eventi di Apple arrivati sul finire del 2021 potrebbe essere in realtà abbastanza vicino. Mentre una presentazione del colosso sul nuovo dispositivo budget era attesa da tempo, dei report hanno anticipato il fatto che il lancio avverrà prima della fine di marzo 2022, e che quindi la compagnia farà chiarezza sul tutto quanto prima possibile. Trovate qui di seguito la dichiarazione di TrendForce in merito al tutto riportata sulle pagine di MacRumors:

In termini di produzione e sviluppo, Apple resta nei piani di rilasciare il suo iPhone SE di terza generazione nel Q1 2022 (entro marzo del prossimo anno) e quattro modelli di una nuova serie entro la fine dell’anno. La terza generazione di iPhone SE dovrebbe permettere a Apple di stabilire una presenza maggiore nel mercato dei dispositivi di fascia media 5G. Il volume di produzione nel 2022 dovrebbe raggiungere dalle 25 alle 30 milioni di unità.

Inoltre, il noto analista Ming-Chi Kuo ha da poco svelato che i nuovi gioiellini dovrebbero avere un design simile ai modelli attualmente disponibili, che invece si ispirano agli iPhone 8 con un display da 4,7 pollici abbastanza piccolo, bottone Touch ID per la home e cornici spesse. A quanto pare la compagnia potrebbe integrare nei nuovi dispositivi lo stesso A15 Bionic utilizzato per la serie di iPhone 13, anche se sicuramente un processore maggiormente veloce verrà sicuramente incluso, con anche il supporto al 5G.

È possibile tra le altre cose che nei piani di Apple ci sia anche la possibilità di rilasciare un iPhone SE più grande, che si tratti o meno della quarta versione dei dispositivi, ma avremo modo di saperne di più solamente nel corso dei prossimi mesi, con un lancio presumibilmente fissato per il 2023.