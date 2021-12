iPhone 6 Plus sembra pronto per finire fra i dispositivi “vintage”

Come riportato sulle pagine di MacRumors, i tanto apprezzati iPhone 6 Plus dovrebbero finire nella lista dei dispositivi vintage il 31 dicembre 2021.

Alcuni dispositivi invecchiano più di quel che si potrebbe immaginare, anche a livello anagrafico, ed ecco che in un batter d’occhio sono passati 5 anni da quando Apple ha tolto dalla vendita gli iPhone 6 Plus.

Come riportato sulle pagine di MacRumors, non si tratta solamente di un triste anniversario, ma anche del momento in cui i dispositivi stanno per finire nella lista di prodotti vintage, stando a quanto svelato da un memo interno.

Cosa cambia quindi? Il fatto che gli Apple Store e tutti i provider autorizzati continuano a offrire riparazione per i prodotti vintage per solamente 7 anni, che possono variare in base alla disponibilità delle parti. Gli utenti ancora in possesso di uno di questi gioiellini potrebbero quindi trovarsi nel giro di poco tempo in difficoltà in caso di guasti, finendo forse costretti a passare a dei modelli migliori.

Per quel che riguarda il lato software, il colosso di Cupertino si è già tolto il dente da qualche anno, e con l’arrivo di iOS 13 ha infatti lasciato andare i dispositivi, non più ovviamente pronti a sfruttare le potenzialità dei nuovi aggiornamenti. I telefoni vengono ricordati anche per aver tagliato dei traguardi grazie ai chip A8, risultando ad esempio i primi a supportare Apple Pay.