Technodynamika lavora a una chiavetta USB in grado di autodistruggersi

Non vi fidate dei file criptati per qualche motivo? Sta arrivando una chiavetta pronta a distruggere ogni briciolo di byte alla pressione di un semplice tasto.

Il mondo delle chiavette USB, in alcuni casi ancora particolarmente utili, offre ormai tecnologie davvero interessanti, e non si parla di dispositivi sempre meno voluminosi, con maggiore capienza e resistenza, ma di dettagli poco facili da immaginare. Parliamo questa volta di Technodynamika, sussidiaria russa di Rostec, che come spiegato sulle pagine di TechRadar è al lavoro su una chiavetta che di base somiglia a tutte le altre, ma che in realtà risulta perfetta nel caso in cui l’utente sia… un agente sotto copertura.

Nello specifico, parliamo della presenza di un detonatore in grado di distruggere la memoria presente all’interno del dispositivo, rendendola di fatto inutilizzabile e cancellando per sempre i dati, anche se il prodotto avrebbe modo di confondersi con una comune chiavetta. Ovviamente, l’obiettivo non è quello di scatenare un incendio o di distruggere il computer in cui si inserisce la chiavetta, e infatti l’esplosione dovrebbe essere così piccola da non risultare in alcun modo pericolosa per gli utenti, in quanto forse addirittura impercettibile dall’esterno.

Come spiegato a Tom’s Hardware da Igor Nasenkov, chief executive della compagnia, verranno anche condotti dei test per assicurarsi che in ogni condizione possibile la chiavetta non abbia modo di di risultare pericolosa. A quanto pare, il meccanismo verrebbe attivato semplicemente premendo un bottone, e resterà quindi da vedere se la compagnia avrà modo di realizzare dei modelli che non vengano distrutti erroneamente durante l’utilizzo (argomento non trattato per il momento).

Ovviamente, sono già presenti moltissimi modi per proteggere i propri dati nei dispositivi USB, e la distruzione degli stessi è sicuramente una situazione a dir poco drastica, ma ciò non toglie che l’idea della compagnia è di sicuro interessante, e che il fatto che questa possa essere scambiata con una qualunque chiavetta è sicuramente un punto a favore per il meccanismo. Inoltre, l’azienda permetterà anche di effettuare degli ordini personalizzati in base a capienza di dati e performance, quando il prodotto verrà finalizzato.