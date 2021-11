Realme 9: in arrivo quattro modelli a febbraio 2022?

Stando a quel che sappiamo, i nuovi Realme 9 arriveranno nel generico 2022, considerando che i problemi con le scorte hanno colpito bene o male tutte le aziende del settore, e a quanto pare anche il colosso del settore si trova a dover combattere con imprevisti di questo tipo per la sua nuova serie di telefoni.

Tuttavia, un nuovo report di 91Mobiles, ripreso sulle pagine di Gizmochina, ha inquadrato la situazione in maniera decisamente più rosea, visto che a quanto pare i dispositivi dovrebbero essere lanciati nella prima parte del prossimo anno in India (con un debutto globale verosimilmente non troppo distante).

Nello specifico, si parla del mese di febbraio 2022, con la serie che sarebbe formata da Realme 9, Realme 9 Pro, Realme 9i e Realme 9 Max/Pro+. Viene specificato anche che i due modelli migliori dovrebbero offrire il SoC Qualcomm Snapdragon 870 al loro interno, e presentare un pannello AMOLED con 120 Hz di refresh rate, mentre non ci sono per il momento dettagli anticipati per quel che riguarda gli altri dispositivi.

Staremo a vedere quando la compagnia avrà modo di svelare i nuovi device, approfondendo anche la disponibilità degli stessi per quanto concerne il lancio e i prezzi.