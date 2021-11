UFO: si fa sul serio, nasce in America una task force dedicata

Il dipartimento della giustizia ha deciso di prendere in seria considerazione il fenomeno degli UFO, oggetti volanti non identificati che sono ormai argomento di conversazione, come anche di miti e leggende, in ogni parte del mondo.

Come riportato sulle pagine del New York Post, un nuovo dipartimento è stato ufficialmente aperto, proprio al fine di identificare questo tipo di oggetti volanti con i giusti mezzi. Nel corso degli anni ci sono state centinaia di avvistamenti di ogni tipo, di cui la stragrande maggioranza non identificati correttamente e non spiegabili, come svelato dal Director of National Intelligence a giugno di quest’anno.

La nuova task force riuscirà forse a scoprire di più in merito a questi fenomeni, che al di là delle credenze che si voglia avere in merito alla presenza degli iconici “omini verdi alieni”, potrebbero essere in diversi casi degli enorme falso allarme.

Questa nasce proprio dopo il rapporto di qualche mese a dietro appena citato, in cui dei dati abbastanza preoccupanti (almeno per via dei numeri di avvistamenti) erano emersi, e staremo a vedere nel corso dei mesi cosa riuscirà a realizzare il nuovo gruppo ufficiale americano, forse pronto a scoprire qualcosa di più in merito al fenomeno e – magari – a comunicare novità al mondo intero sul tutto.