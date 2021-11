Stephen Sondheim addio: morto a 91 anni il genio di Broadway

27—Nov—2021 / 8:02 AM

Stephen Sondheim, all’età di 91 anni, ascende all’Olimpo dei grandi della musica, dopo una vita consacrata alla sua arte, che tanti riconoscimenti gli ha portato come musicista, compositore e paroliere.

Il suo apporto è stato a dir poco fondamentale nel definire il panorama musicale dello spettacolo del ventesimo secolo, avendo lavorato a colonne sonore e musical, sia a Broadway che ad Hollywood, e avendo contribuito a creare gran parte dei musical più celebri e amati, da West Side Story (di cui, a giorni, uscirà la nuova versione diretta da Steven Spielberg) a Gipsy: A Musical fable, per arrivare a Sweeney Todd e Into the Woods.

Come autore di colonne sonore ha ricevuto premi ed encomi per tantissimi lavori, tra cui le versioni cinematografiche dei suoi musical e Dick Tracy, la cui canzone “Sooner or Later” gli valse l’Oscar nel 1991.

