Shaman King: nuovi episodi a dicembre su Netflix, parte l’arco dei Cinque Guerrieri

Ha debuttato quest’estate, su Netflix, il reboot dell’anime di Shaman King, noto manga di Hiroyuki Takei che già aveva avuto una sua versione animata, per quanto molto distante nella trama, a lungo andare. La nuova edizione, che invece segue pedissequamente il fumetto, sta ora per tornare sulla piattaforma streaming: mentre da noi, dal 9 dicembre, avremo le puntate successive alla quattordicesima, in Giappone si portano avanti con i nuovi episodi dell’arco dei Cinque Guerrieri. Tramite il sito ufficiale della serie possiamo scoprire qualche info in più sui suoi nuovi personaggi.

Tra i nuovi personaggi di questa porzione di trama avremo Sati (doppiata dalla celebre Kotono Mitsuishi, voce storica dell’animazione nipponica, da Misato Katsuragi a Boa Hancock) e lo spirito Pascal Avaf, che avrà la voce di Eri Kitamura.

L’obiettivo è di trattare l’interezza della serie manga (composta da 35 volumi), senza episodi filler.

La serie è prodotta dallo studio d’animazione Bridge, con la regia di Joji Furuta, e vede il ritorno nel cast di della amatissima doppiatrice Megumi Hayashibara.

