Star Wars: Adam Driver sarebbe interessato a tornare a vestire i panni di Kylo Ren

Adam Driver, nonostante i risultati della nuova trilogia di Star Wars non siano stati eccezionali, non disdegnerebbe il ritorno nei panni di Kylo Ren all’interno del franchise, a patto che ci sia nel progetto un regista capace d’interessarlo.

Qui sotto trovate le dichiarazioni di Adam Driver sul suo ritorno come Kylo Ren in Star Wars:

Non sono affatto contro questa cosa, per me ciò che è importante è lavorare con grandi registi. Non m’interessa della grandezza del progetto. Mi piace lavorare con personaggi interessanti, avendo una parte intrigante. Perciò non sarei affatto contrario.

Ultimamente la presidente di Lucasfilm, Kathleen Kennedy, ha proprio parlato del fatto che i personaggi della nuova trilogia potrebbero ritornare. Queste sono le sue parole:

Certamente, quei personaggi non verranno dimenticati. Loro vivranno ancora in qualche modo, e stiamo avendo a riguardo delle conversazioni con il team creativo.

Adam Driver ha partecipato ultimamente a Last Duel e House of Gucci, due film entrambi girati da Ridley Scott, un regista con cui vale proprio la pena collaborare. House of Gucci arriverà al cinema a dicembre e vedrà nel cast anche Lady Gaga, Al Pacino e Jared Leto.