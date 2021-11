Spotify rimuove la Car View per l’ascolto durante la guida, ma sono in arrivo novità

Delle novità per Spotify per quel che concerne la possibilità di ascoltare la musica in auto sono in arrivo, ma la Car View della piattaforma è stata rimossa.

Sono moltissimi gli utenti che ogni giorno utilizzano Spotify guidando, lasciando che la musica di sottofondo possa accompagnarli in qualunque tragitto, anche se non tutti sfruttano la Car View, modalità pensata proprio per chi è alla guida che permette di cambiare tracce in sicurezza e senza troppe distrazioni. Tuttavia, la compagnia ha confermato che la feature è stata ufficialmente rimossa dall’applicazione per l’ascolto di contenuti audio, come un fulmine a ciel sereno.

Molti utenti non hanno ovviamente digerito la questione di buon grado, visto che si sono trovati da un giorno all’altro senza una funzionalità che spesso risultava particolarmente utile e sapeva farsi apprezzare, ma c’è da dire che a quanto pare il tutto è stato portato avanti per via del fatto che la sicurezza dei clienti dovrebbe essere al primo posto. Per fortuna inoltre, la compagnia non ha del tutto abbandonato l’idea di Car View, in quanto si è trovata solamente ad accantonarla, potete leggere qui di seguito la traduzione della risposta di un moderatore che è stata riportata da Android Police.

Possiamo confermare il fatto che stiamo rimuovendo la feature Car View. Questo in ogni caso non significa che non vogliamo migliorare il modo in cui i nostri utenti ascoltano Spotify mentre guidano. Al contrario, stiamo attivamente esplorando una varietà di nuovi modi al fine di portare la miglior esperienza di ascolto in auto. Pensate al ritiro di Car View come qualcosa che doveva avvenire per far spazio a novità in arrivo.

Staremo quindi a vedere se ne breve futuro il colosso deciderà di mettere una pezza a quella che oramai è una vera e propria mancanza del sistema, aggiungendo una modalità del tutto nuova per i guidatori o rinnovando le potenzialità di quella appena rimossa, rendendola adatta agli standard attuali.