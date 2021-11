Samsung lancerà i primi smartphone con fotocamere da 200 MP nel 2023?

Mentre i telefoni si evolvono sotto diversi fronti tecnici, dalla potenza dei nuovi SoC che di tanto in tanto fanno capolino sul mercato alla quantità di RAM e memoria di archiviazione disponibile, per fortuna non mancano anche dei miglioramento per quel che riguarda le fotocamere.

Nello specifico, sembra che al momento il prossimo passi in tal senso sia un sensore da 200 MP per telefoni, che come svelato dal noto leaker Ice Universe verrebbe adottato innanzitutto da parte di Motorola. A quanto pare invece, Xiaomi arriverebbe solamente in seguito, nello specifico nella seconda metà del prossimo anno, mentre Samsung lancerebbe il primo telefono con fotocamera da 200 MP nel 2023 (nonostante abbia sviluppato la tecnologia).

Nonostante il debutto per il tutto da parte del colosso sudcoreano dovrebbe quindi arrivare fra diverso tempo, c’è da dire che il tutto sembra più vicino di quel che sembra, considerando che altre aziende hanno intenzione stando a Ice Universe di lanciarsi sul tutto con dispositivi di questo tipo.

Staremo a vedere nel corso dei prossimi mesi se le previsioni dell’utente, generalmente infallibili per quel che concerne il campo della telefonia, si riveleranno vere, e come le compagnie accompagneranno questa miglioria non indifferente.