Red Notice: il regista rivela che ci sono piani per il sequel

Il successo di Red Notice su Netflix sta facendo pensare, ovviamente, alla possibilità di realizzare un sequel, ed a confermarlo è stato lo stesso regista del lungometraggio con protagonisti Dwayne Johnson, Ryan Reynolds e Gal Gadot.

Ecco le parole di Rawson Marshall Thurber sui piani per il sequel di Red Notice:

Non sto ancora lavorando alla sceneggiatura del sequel, sto cercando di pensare a cosa vorrei fare per un eventuale secondo film e, non voglio fare lo spione, però abbiamo avuto con Netflix delle conversazioni a riguardo.