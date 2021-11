MediaTek sfida Qualcomm: “Solo una compagnia ha problemi con le temperature, e non siamo noi”

La sfida fra MediaTek e Qualcomm continua senza sosta, con le due compagnie che generalmente non tendono a punzecchiarsi in particolar modo a parole, in quanto si concentrano invece sul lancio di nuovi prodotti che fanno il possibile al fine di sbaragliare la concorrenza. Qualcomm è generalmente maggiormente avanti per quel che riguarda i dispositivi high-end, con invece MediaTek che punta maggiormente sul mercato di fascia media e bassa, che essendo il più grande permette alla compagnia di dominare con i suoi prodotti sul mercato, considerando che questa è da tempo in netto vantaggio.

Mentre però Qualcomm ha avuto dei problemi per quel che riguarda le temperature di alcuni dispositivi Flagship, MediaTek non ha per il momento riscontrato alcun imprevisto di questo tipo, e sembra anzi pronta a offrire delle performance davvero superlative grazie ai suoi prossimi SoC MediaTek Dimensity 9000 (che come approfondito in questo articolo dovrebbero arrivare nei primi smartphone solo da febbraio).

Ed ecco quindi che una frecciatina non indifferente è partita, in quanto – come riportato da GizChina – è stato affermato che solamente una compagnia ha problemi per quel che riguarda le temperature dei chip, e questa non è MediaTek. Ovviamente, in questo modo le conclusioni di quello che è quasi un duopolio non sono particolarmente difficili da fare, anche se c’è da dire che il colosso non ha puntato direttamente il dito a Qualcomm, parlando del tutto in maniera generica.

Ovviamente, avremo modo di scoprire se la sicurezza di MediaTek in vista del debutto dei suoi nuovi dispositivi flagship sarà davvero ripagata dall’arrivo sul mercato di chipset senza alcun problemi, o se in seguito l’agguerrita concorrenza avrà modo di rispondere alla frecciatina prendendo in giro qualche possibile difetto dei nuovi gioiellini.