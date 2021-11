Lovecraft Country: rivelati i motivi della cancellazione della serie TV

Il successo della prima stagione di Lovecraft Country non ha permesso alla serie di proseguire su HBO, ed i motivi che hanno portato a tutto ciò sono stati vari. A spiegarlo è stato il reporter James Andrew Miller nel libro Tinderbox: HBO’s Ruthless Pursuit of New Frontiers.

Ecco le sue parole:

Lovecraft Country è stato un grande show, ma è stato cancellato per diversi fattori: il primo è il fatto che fosse troppo costoso, poi non c’era una visione precisa per la seconda stagione, e poi ho diverse fonti di HBO che hanno parlato di un clima non salutare all’interno della produzione. Per HBO tutto ciò è stato un doppio motivo per essere tristi, perché hanno perso una produzione particolare, ed avevano una showrunner di colore, che non è una cosa che accade tutti i giorni.