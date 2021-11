Il tempo rimasto: foto gallery dal film Daniele Gaglianone da gennaio al cinema

ZaLab Film porterà nei cinema italiani, il prossimo 20 gennaio, il nuovo film di Daniele Gaglianone, Il tempo rimasto: ecco foto, poster e sinossi della pellicola.

Il documentario, prodotto da ZaLab Film con Rai Cinema e Luce Cinecittà, sarà presentato in anteprima al 39° Torino Film Festival nella sezione Fuori Concorso / L’incanto Del Reale.

Questa la sinossi ufficiale:

Il protagonista di questo film è il tempo, rimasto nelle pieghe della vita. È un film su dei bambini e dei giovani che ora, con le rughe disegnate sul viso, ritornano indietro, a volte come se fossero di nuovo là dove sono stati. In questa distanza che cerca di annullarsi abita il confronto fra il tempo che resta e quello che resterà. Una riflessione sulla vecchiaia e su cosa si può scoprire guardandosi in questo specchio. Un lungo percorso di ascolto e di incontri attraverso l’Italia, alla ricerca di un mondo “fino a ieri” che a volte appare remotissimo, a volte stranamente presente.

Leggi anche: