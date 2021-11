Spider-Man: No Way Home – Il nuovo poster mostra tutti i villain del multiverso

Nel nuovo poster dedicato a Spider-Man: No Way Home possiamo vedere i vari villain che saranno presenti nel film.

Con l’uscita del 15 dicembre che è sempre più vicina, continua ad arrivare nuovo materiale di promozione dedicato al film Spider-Man: No Way Home, e da poco è stato diffuso un poster che mostra tutti i villain del multiverso che troveremo: ci sono Electro, Octopus, Green Goblin, ed anche Lizard.

Ecco il poster con i villain del multiverso che saranno presenti in Spider-Man: No Way Home. A vestire i panni di Octopus ci sarà Alfred Molina, mentre Electro sarà interpretato da Jamie Foxx, e Willem Dafoe farà Goblin.

Il film Spider-Man: No Way Home riprende le vicende che hanno concluso il secondo capitolo cinematografico, con l’identità di Spider-Man rivelata, e Peter Parker che deve fare i conti con questa cosa, e con l’accusa di aver ucciso Mysterio. Per fare in modo che l’intero Mondo dimentichi l’identità di Spider-Man, Peter Parker (Tom Holland) si rivolgerà a Doctor Strange (interpretato da Benedict Cumberbatch).

Nel film non mancheranno Marisa Tomei nei panni di zia May, Zendaya nel ruolo di MJ, e ci sarà anche il ritorno in un film dedicato a Spider-Man di Alfred Molina nei panni di Octopus. Nel trailer abbiamo visto anche il Green Goblin che dovrebbe essere interpretato nuovamente da Willem Dafoe, e ci sarà Jamie Foxx come Electro.