Per la prima volta il CEO di Instagram dovrà testimoniare davanti al Senato degli USA

Per la prima volta il CEO di Instagram è stato chiamato a testimoniare davanti al Congresso degli Stati Uniti. Adam Mosseri dovrà intervenire durante un audizione fissata per il prossimo 6 dicembre.

Vogliamo sapere direttamente dall’amministratore dell’azienda perché Instagram usa i suoi algoritmi per promuovere contenuti pericolosi per i bambini e cosa intende fare per rendere la piattaforma più sicura