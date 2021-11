Nokia: leakato il design di quattro nuovi telefoni

Sembra che Nokia sia pronta a offrire sul mercato un buon numero di dispositivi nel breve periodo, visto che il noto leaker Evan Blass, particolarmente affidabile per quel che riguarda informazioni e render relativi al mercato tecnologico, ha da poco pubblicato direttamente dal proprio account Twitter un totale di 4 design di telefoni.

Si tratta di foto con una buona definizione, le quali lasciano intravedere già diversi dettagli, anche se per il momento non c’è molto che sappiamo in tal senso, in quanto non sono neanche stati per ora confermati i nomi degli articoli dall’utente, ma i soli modelli, che potete vedere qui di seguito.

Some Nokia handsets from HMD Global (clockwise from upper left): N151DL, N150DL, N1530DL, N152DL. pic.twitter.com/BV2vFhqd2j — Ev (@evleaks) November 23, 2021

A quanto pare, si tratterà di dispositivi appartenenti alla fascia bassa del mercato, che però si presentano con varie differenze fra di loro, e non sappiamo neanche in modo la compagnia deciderà di gestire il tutto. Va infatti specificato che Nokia potrebbe decidere di rilasciare i nuovi device (considerando anche che due sembrano collegati) in un solo colpo, magari con un evento dedicato proprio alla fascia bassa degli smartphone.

Anche se i leak potrebbero risultare veritieri, restiamo in attesa di novità da parte della compagnia, sperando che non ci voglia molto per ufficializzare tutti i dispositivi in questione, approfondendo i vari dettagli tecnici relativi ad ognuno.