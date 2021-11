Midas Man: le prime immagini del film dedicato al manager dei Beatles

Sono state pubblicate le prime immagini di Midas Man, il lungometraggio dedicato a Brian Epstein, il manager dei Beatles, e nelle foto possiamo vedere in evidenza proprio gli interpreti della storica band inglese.

Ecco le immagini di Midas Man.

Nelle foto possiamo vedere Jonah Lees (The Letter For The King) che veste i panni di John Lennon, Blake Richardson (of band New Hope Club) che farà Paul McCartney, Leo Harvey Elledge (Creation Stories) è George Harrison, e Campbell Wallace che fa Ringo Starr. Il gruppo viene mostrato all’interno degli Abbey Road Studios di Londra. Il personaggio protagonista Brian Epstein è,invece, interpretato da Jacob Fortune-Lloyd (La Regina degli Scacchi)

Nel film ci saranno anche Adam Lawrence (Peaky Blinders) che farà Pete Best, mentre Jay Leno (The Tonight Show) vestirà i panni dello storico presentatore Ed Sullivan. La produzione del lungometraggio è ripresa dopo che a lasciare il set è stato il regista Jonas Akerlund, che è stato rimpiazzato da Sara Sugarman.

Il film sarà prodotto da Kevin Proctor e Perry Trevers per gli StudioPOW (Funny Cow), e da Trevor Beattie e Jeremy Chatterton di Trevor Beattie Films (Moon). Peter Dunne e Mark Borkowski faranno da produttori esecutivi. Il presidente di Twickenham Studios, Sunny Vohra, ed il suo partner Jeremy Rainbird saranno gli altri produttori esecutivi. Il lungometraggio sarà fatto in collaborazione con Er Dong Pictures che distribuirà Midas Man in Cina.