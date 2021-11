La crisi dei chip fa sparire 24 milioni di smartphone dal mercato, tutti i numeri del settore

Crisi dei chip, l'impatto devastante sull'industria degli smartphone: 24 milioni di device in meno sul mercato e le vendite sono in calo. Si salva solo Apple.

Sono 24 milioni gli smartphone ‘spariti’ dal mercato per colpa della crisi dei chip. L’assenza dei componenti elettronici ha costretto pressoché ogni produttore a tagliare la produzione, in alcuni casi è stato necessario cancellare completamente (o posticipare )intere linee di smartphone.

Un report di Gartner mette in ordine i dati sull’impatto della crisi dei semiconduttori sull’intera filiera degli smartphone. Male il terzo trimestre del 2021, chiuso con un calo delle vendite del 6,8% su base annua, rispetto allo stesso periodo del 2020, che già non era stato un anno particolarmente positivo per il settore.

Anshul Gupta, ricercatore senior di Gartner, punta il dito non tanto contro la domanda dei consumatori, che nonostante tutto è rimasta costante (se non in crescita, in alcuni mercati), ma contro le limitate capacità di produzione delle aziende.

In questo quadro desolante – che vede tra gli altri Samsung costretta a produrre 12 milioni di smartphone in meno – troviamo un’unica eccezione: Apple è l’unico produttore che è riuscito ad aumentare il numero di unità consegnate rispetto ad un anno fa. 48,5 milioni di iPhone prodotti contro i 40,5 milioni del Q2 2020.

Le vittime più grandi della crisi dei chip, continua il report, sono gli smartphone di fascia media e bassa. Già meglio i modelli premium. I produttori hanno deciso di concentrare le loro limitate risorse sugli smartphone ad alte prestazioni, che spesso offrono ritorni economici più elevati.