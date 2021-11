In occasione del lancio di Apple TV+ in Corea del Sud, la piattaforma di streaming ha lanciato in anteprima mondiale la nuova serie televisiva intitolata Dr. Brain e di seguito trovate la nostra intervista al regista Kim Jee-woon, conosciuto per il film horror Two Sisters (uscito nel 2003) e al cast.

Tra i componenti del cast troviamo Lee Sun-kyun, che interpreta la parte di Sewon, l’attore è apparso in numerosi film coreani. È conosciuto soprattutto per aver vestito i panni di Park Dong-ik nel lungometraggio Parasite, che è stato premiato con 4 premi Oscar (tra cui miglior film e miglior regista). Lee Sun-kyun ha anche recitato nei film A Cruel Attendance (diretto da Kim Tae-yun, 2006), Bamgwa nat (diretto da Hong Sang-soo, 2008), Oki’s Movie (diretto da Hong Sang-soo, 2010), Jje- jje-han romance (diretto da Kim Jeong-hoon, 2010) e Doraemon – Il film: Nobita e le cronache dell’esplorazione della Luna (diretto da Shinnosuke Yakuwa, 2019).

Lee Sun-Hyun a proposito del suo ruolo nella serie ha detto:

Il mio personaggio è diversissimo da me. Senza emozioni, distaccato. Per prepararmi al ruolo mi sono impegnato nel cercare di non avere alcuna reazione o sentimento. Una cosa molto difficile.

Gli altri membri del cast sono Lee Yoo-young (conosciuta per Your Honor, Marionette), Park Hee-soon (My Name, Beautiful World, The Fortress), Seo Ji-hye (Dinner Mate), Lee Jae-won e Uhm Tae-goo. Dr. Barin è un thriller di fantascienza basato su un webtoon coreano che racconta la storia di uno scienziato dal cervello eccezionale.

Lee Yoo-young a proposito del suo ruolo ha detto:

Per me questo ruolo è stata una sfida inattesa, mi sono divertita molto nel recitare questo ruolo ma non è stato sempre facile.

Chi avrà già iniziato a guardare i primi episodi della serie saprà che il protagonista della serie è Sewon, un neuroscienziato. I componenti della sua famiglia sono coinvolti in un misterioso incidente. Questo terribile evento cambia per sempre la vita dello scienziato. Sewon, per scoprire la verità, decidere di ricercare delle tecnologie per “sincronizzarsi” con i morti e accedere ai loro ricordi. Diventa però sempre più difficile separare i suoi ricordi da quelli delle persone defunte…

La serie televisiva, prodotta da Bound Entertainment, Kakao Entertainment, StudioPlex e Dark Circle Pictures, è disponibile su Apple TV+.

