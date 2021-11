Disney spenderà 33 miliardi di dollari in nuovi contenuti e licenze nel 2022

Disney punta ancora di più ad espandere le proprie produzioni ed i propri contenuti, tanto che, secondo quanto rivelato nel report annuale della compagnia riportato dal The Hollywood Reporter, la Casa di Topolino intende spendere 33 miliardi di contenuti e licenze nel 2022. Si tratta di un aumento di 8 miliardi rispetto all’anno precedente.

Sui 33 miliardi che la Disney spenderà nell’anno fiscale 2022 (partito già l’1 ottobre) gli 8 miliardi in più saranno spesi per le piattaforme streaming: Disney+, Hulu ed Espn+. I diritti per la trasmissioni dei programmi sportivi impiegheranno una buona cifra di questo budget, considerando che Disney ha acquisito i diritti per trasmettere NFL, NHL, NBA, e NCAA, ma dentro il piano di spesa ci sono almeno il 50% dei soldi che verranno impiegati per produrre contenuti originali, così come è accaduto nel 2021.

Inoltre per il 2022 Disney ha già pianificato l’uscita di 50 titoli per il cinema e per Disney+, mentre c’è l’intenzione di commissionare 60 serie TV, 30 serie comedy, 25 drammatiche, 15 docuserie, 10 serie animate. I nuovi contenuti si divideranno tra ABC e Disney TV Studios, National Geographic, e FX, Marvel Studios, Walt Disney Pictures, LucasFilm, Pixar e 20th Century Studios.

