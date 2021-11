Cowboy Bebop: le interviste agli attori e i video sul set della Bebop

La versione live action di Cowboy Bebop sta facendo molto discutere i fan dell’anime originale, sia per i momenti di grande adesione al classico animato che per le differenze. Netflix ha ora pubblicato cinque nuovi video che vanno a scandagliare il dietro le quinte del serial, con interviste inedite e talk show con gli interpreti e lo showrunner della serie André Nemec, oltre che con le set visit dell’astronave Bebop in compagnia di Spike (John Cho) e Jet Black (Mustafa Shakir).

Ovviamente, soprattutto nel video relativo al finale, sono presenti spoiler!

Questa la sinossi ufficiale della serie:

Cowboy Bebop è un western spaziale ad alto contenuto d’azione che vede protagonisti tre cacciatori di taglie, alias “cowboy”, in fuga dal loro passato. Radicalmente diversi, Spike Spiegel (John Cho), Jet Black (Mustafa Shakir) e Faye Valentine (Daniella Pineda) formano una squadra agguerrita e sarcastica pronta a combattere i peggiori criminali del sistema solare, se il prezzo è giusto… ma che può solo farsi strada a calci e battute tra le tante risse prima che il passato finisca per fagocitarli tutti.

