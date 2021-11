WhatsApp: su desktop si possono ora creare sticker personalizzati

In genere, Meta aggiorna WhatsApp fornendo in anteprima agli utenti mobile le principali novità dell’applicazione, che hanno modo di approdare su WhatsApp Web e WhatsApp desktop solamente in seguito, in versione rivisitata e leggermente diversa.

Questa volta però, quasi con un’eccezione alla regola, la compagnia ha confermato il debutto di una nuova feature per l’app su sistemi desktop che permette la realizzazione di sticker grazie a un apposito editor dedicato.

Utilizzando questo, particolarmente facile da aprire visto che serve solamente recarsi nell’apposita sezione degli sticker su web (tra le altre cose, da pochissimo aggiunta), si ha modo di caricare un’immagine dal proprio dispositivo, modificandola al fine di realizzare lo sticker perfetto.

Che si tratti di aggiungere emoji, o scritte ad esempio (o addirittura altri sticker), direttamente da web si ha modo di dar vita a un lavoro personalizzato particolarmente soddisfacente, ovviamente poi inviabile con lo stesso formato degli altri adesivi della piattaforma a un qualunque contatto. È probabile che la funzionalità verrà aggiunta presto anche su mobile, anche se all’effettivo – per ora – al fine di fruirne risulta necessario collegare il proprio telefono a un device desktop e aprire l’ultima versione aggiornata della piattaforma (o la versione web).