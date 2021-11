The Last of Us: un video dal set conferma una scena presente anche nel videogioco

Direttamente dal set canadese del serial tratto da The Last of Us arriva un video che conferma la presenza, anche in tv, di una nota scena del videogioco.

Sono in molti a chiedersi quanto il serial tv tratto da The Last of Us e in produzione per HBO sarà fedele al videogioco originale. Vista la diretta supervisione e collaborazione di Naughty Dog e del director Neil Druckmann (che ha anche diretto un episodio della serie) siamo propensi a pensare che lo sarà molto, e un nuovo video dal set ci conferma che una delle ambientazioni più note sarà presente.

Tranquilli, lo spoiler è molto relativo, ma se non volete sapere nulla in anticipo naturalmente non procedete con la lettura!

Joel and Ellie on a horse at the University #TheLastofUs 🎥 liam_churma/IG pic.twitter.com/uXvIwh2DUl — The Last of Us Updates (@TheLastofUsNews) November 22, 2021

Nel video, ripreso probabilmente con uno smartphone tramite una finestra, possiamo vedere i due protagonisti Ellie e Joel a cavallo, in quello che sembra il campus universitario che i nostri visitano, proprio con questo mezzo di locomozione, verso la fine del gioco. Non si vede granché, ma è un piacere notare che certi piccoli particolari d’ambientazione non verranno modificati.

La serie, che vede protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey nei ruoli di Joel ed Ellie, secondo alcuni report sarà ad alto budget, e racconta di un disperato viaggio on the road in un mondo piagato da una sorta di pandemia zombie e del rapporto padre-figlia che si viene a creare tra i due protagonisti, inizialmente estranei.

