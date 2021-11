Reddit fermerà Dubsmash, la piattaforma simile a TikTok arriverà nell’app principale

Reddit ha da poco confermato la propria intenzione di voler fermare Dubsmash, che il 22 febbraio del 2022 smetterà infatti di funzionare, in quanto tutte le attività verranno terminate. Per chi non ne fosse a conoscenza, parliamo di una piattaforma della compagnia che permette la realizzazione di brevissimi video in stile TikTok, e che non sarà più scaricabile sull’App Store o sul Google Play Store, mentre i software nei dispositivi degli utenti smetteranno di funzionare.

L’acquisizione di Dubsmash è avvenuta a dicembre dello scorso anno, con l’obiettivo di integrare i video della piattaforma all’interno di Reddit, forum conosciuto in tutto il mondo che ovviamente resta il focus della compagnia. Come spiegato, il team che ha lavorato al software esterno ha accelerato di molto lo sviluppo, e a quanto pare gli utenti che hanno bazzicato sulla piattaforma troveranno parte delle sue funzionalità su Reddit. Trovate qui di seguito la dichiarazione di Reddit in merito alla questione, riportata sulle pagine di TechCrunch:

Sin dalla sua entrata, il team di Dubsmash ha continuato a lavorare per integrare il loro tool innovativo per la creazione dei video all’interno di Reddit – con l’obiettivo di migliorare i creatori della piattaforma per permettere a questi di esprimersi in modi originali che risultano autentici per le nostre community. La combinazione delle nostre forze è stata un incontro perfetto. Reddit è dove le community appassionate si incontrano per scambi veloci, interattivi e autentici riguardo ad argomenti di loro interesse, i video sono sempre più importanti per il modo in cui le persone si connettono.

Reddit ha quindi confermato il lancio di un tool per la creazione dei video all’interno della piattaforma, con nuove possibilità per il caricamento dei video (sia in verticale, che in orizzontale), assieme all’opportunità di doppiare i filmati, e aggiungere piccole modifiche come sticker testuali o disegni.