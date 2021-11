Dragon Ball: The Breakers, Closed Beta Test e Gameplay Trailer

Il nuovo videogioco dedicato a Dragon Ball di Bandai Namco dal titolo Dragon Ball: The Breakers (annunciato per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC) continua a stupire con un Gameplay Trailer di ben undici minuti e l’annuncio dell’arrivo di un Closed Beta Test.

Il video mostra un riassunto delle regole e degli elementi peculiari del gameplay e dà alcuni consigli sia ai “Superstiti” sia ai “Razziatori”.

il Closed Beta Test di DRAGON BALL: THE BREAKERS sarà il 4 e 5 dicembre su PC nel corso dei seguenti orari:

Sessione 1: 4 dicembre 3:00 AM – 7:00 AM CET

Sessione 2: 4 dicembre 1:00 PM – 5:00 PM CET

Sessione 3: 4 dicembre 7:00 PM – 11:00 PM CET

Sessione 4: 5 dicembre 3:00 AM – 7:00 AM CET

Per avere una possibilità di essere selezionati, i giocatori possono registrarsi qui: https://bnent.eu/DBTB_BETA

Ambientato nell’universo di DRAGON BALL Xenoverse, Dragon Ball: The Breakers consente di giocare nei panni di uno dei celebri rivali del franchise, il “Razziatore”, o in quelli di uno dei sette “Superstiti” senza alcun super potere.

Il Razziatore dovrà sfruttare tutta la sua forza travolgente per eliminare i “Superstiti”. Questi semplici civili sono rimasti intrappolati in una “Frattura temporale”, un luogo in cui spazio e tempo sono nel caos, e dovranno collaborare tra loro per respingere il Razziatore e fuggire usando la Super macchina del tempo. I giocatori potranno anche usare diversi oggetti sul campo di battaglia per cercare di fuggire strategicamente. Inoltre, Dragon Ball: The Breakers collegherà i dati di gioco salvati con DRAGON BALL Xenoverse 2.

