Apple fa causa alla società dello spyware Pegasus

Il jailbreak sui dispositivi realizzati dal colosso di Cupertino non è mai stato di certo visto di buon occhio da parte della compagnia, che ha deciso di prendere ulteriori provvedimenti rispetto a quelli portati avanti in passato.

Parliamo nello specifico di una causa ai danni di NSO Group Technologies, compagnia che ha distribuito Pegasus, un vero e proprio spyware. L’obiettivo è non solo quello di fermare il prodotto in ogni sua forma per i dispositivi iOS, ma anche quella di assicurarsi un ban ai danni dell’azienda per quel che riguarda i device targati Apple, come anche i servizi e i prodotti della compagnia.

Stando a dei report, le potenzialità di Pegasus vengono pendute ai governi di diversi paesi, che hanno modo di usare il tutto al fine di spiare utenti che usano gli iPhone e compromettono la privacy degli utenti. Apple ritiene da sempre i propri sistemi particolarmente protetti e sicuri, e si tratta infatti di un vero e proprio punto di vista oppostoo alle idee della compagnia.

NSO Group, a sua difesa, ha spiegato che in realtà Pegasus è stato utilizzato per bloccare importanti operazioni e salvare migliaia di vite. Resta ovviamente da vedere come la situazione si evolverà, anche se considerando l’attuale rapporto delle due compagnie è particolarmente difficile che la situazione possa del tutto calmarsi, ed Apple risulti pronta ad accettare i compromessi portati avanti da Pegasus.