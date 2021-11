Andrew Garfield sostiene che il suo Spider-Man non andrebbe d’accordo con Iron Man

Nel Marvel Cinematic Universe lo Spider-Man di Tom Holland ha trovato nel Tony Stark di Robert Downey Jr. un vero e proprio mentore, ma in un altro universo narrativo le cose sarebbero andate diversamente: secondo Andrew Garfield il suo tessiragnatele non avrebbe preso in simpatia Iron Man.

Trovate qui sotto le sue dichiarazioni a GQ:

Credo che ne sarebbe abbastanza sospettoso. Non sarebbe molto entusiasta di tutti quegli eccessi, e dello status di miliardario di Iron Man, e credo che queste cose metterebbero il mio Spider-Man nella strada sbagliata. Però potrebbe anche esserne influenzato, ed il mio Peter Parker potrebbe far svegliare Tony Stark facendogli comprendere un po’ del suo egoismo.

Nonostante a più riprese Andrew Garfield abbia smentito la sua apparizione in Spider-Man: No Way Home, l’interprete continua a rispondere a domande che riguardano il suo coinvolgimento nel film. Considerando la presenza dell’Electro di Jamie Foxx sono in molti a credere che il tessiragnatele di Andrew Garfield comparirà in No Way Home.

Per scoprirlo occorrerà attendere il 15 dicembre, quando Spider-Man: No Way Home arriverà nelle sale cinematografiche.

